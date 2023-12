Idées cadeaux de Noël 2023 pour une copine Geek et son animal de compagnie

Pour la paix des ménages, un aspirateur-robot intelligent

Grâce à une navigation intelligente, l'aspirateur-robot Roomba Combo i5 nettoie, aspire et lave les sols, il mémorise l'agencement de votre surface,. Le robot est commandé via l'application et entièrement compatible avec Siri et Google Assistant. Sans doute le meilleur de sa catégorie.Fabriquant français utilisant des matériaux de haute qualité,Pour cette fin de l'année, nous avons choisiUn présent pratique pour qu'elle puisse ranger facilement ses cartes, mais aussi robuste pour protéger son téléphone dans le sac à main.Doté d'une pompe à eau silencieuse, de lampes de culture à haute performance et d'un ventilateur, il est censé faire pousser les plantes plus rapidement qu'au sol traditionnel. Yoocaa Jardin dispose de 3 modes de croissance intelligents pour légumes et fruits... A vos pelles, jardinez !La mini enceinte de Bose SoundLink Flex fait un carton sur le marché et ne pouvait se dérober à notre sélection Noël.A poser dans la salle de bain ou au bord de la piscine l'été, cette enceinte Bluetooth accompagnera musicalement ses soirées. Pouce levé pour la couleur "must" de Noël : rouge carmine.Il est certain que pendant les fêtes de Noël, votre dulcinée prendra tout en photo : vous devant le sapin, la table gourmande de ses parents, son chat qui s'emmêle les pattes dans une guirlande électrique... Et pourquoi pas cequi contient : un appareil photo INSTAX Mini 12 Bleu Ciel, un pack de film format Mini (10 vues) et une guirlande LED 10 pinces multicolores pour mettre en lumière vos plus belles photos de fêtes !Il offre également un port USB supplémentaire qui peut charger un autre appareil. Que demander de plus ! Votre femme ne cherchera plus ses chargeurs éternellement "perdus" et emmêlés, et le soir elle pourra tranquillement tout déposer au même endroit.Les influenceuses en raffolent,. Celui de la marque Keenray se distingue de sa grande capacité ; il peut accueillir jusqu'à deux serviettes de bain de grande taille (40 "X 70"), des peignoirs, des couvertures, des pyjamas et plus encore. En seulement 6 minutes, l'appareil atteint la température de 130℃ et il s'éteint automatiquement après 1h pour éviter les accidents. Un cadeau tout doux et chalereux !Si vous passez vos weekends à jouer ensemble sur la console ou sur l'AppleTV, Sony brade ses manettes sans fil DualSense qui offrent un retour tactile, et dans des couleurs de folie : rouge, rose nova et deep earth volcanic red (notre préféré) ! Les gâchettes sont adaptatives, avec un microphone intégré et un design confortable.Si elle aime courir l'hiver ou faire des longues balades sur la neige tout en écoutant de la musique, pourquoi pas lui offrir? Un cadeau original qui ne fait certainement pas encore partie de sa garde robe. Doux et extensible, ce bonnet se recharge en 2 heures pour pouvoir écouter de la musique pendant maximum 15 heures ou passer des appels (7 heures maximum).Le bonnet Bluetooth est disponible sur Amazon à 19,98€. Si votre copine et son minou sont inséparables, le meilleur cadeau à lui offrir serait le, doté d'un capteur thermique, infrarouge, un capteur de poids, d'une alarme à distance, et d'un système de prévention des accidents. Idéale pour un chat entre 1,5 kg à 8 kg, cette litière est également équipée d'un liquide de nettoyage quiSi votre femme préfère les chiens que les chats, pas de problème! Nous avons également le cadeau parfait : la caméra Furbo 360°.Elle pourra surveiller facilement sa maison et parler à son toutou tout en lui distribuant des friandises à distance.Compatible avec iOs et Android, la caméra Furbo est disponible sur Amazon à 229€