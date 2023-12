Adobe renonce à l’acquisition de Figma pour 20 milliards !

Trop de contraintes en Europe !

sur une évaluation conjointe selon laquelle il n'y a ’pas de voie claire’ pour recevoir les approbations réglementaires nécessaires de la Commission européenne et de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés

Ce n'est pas le résultat que nous avions espéré, mais malgré des milliers d'heures passées avec les régulateurs du monde entier, à expliquer les différences entre nos activités, nos produits et nos marchés, nous ne voyons plus de chemin vers un feu vert réglementaire à notre accord

Dévoilé en septembre 2022,aux Etats-Unis, celle de l'Union européenne et mais surtout celle du Royaume-Uni. En août dernier, la Commission européenne -sous l’impulsion de Margrethe Vestager- avait également ouvert une enquête approfondie sur ce rachat, redoutant une limitation de la concurrence.Cette annulation est fondée. Entre les lignes, cela signifie qu’. Notons au passage qu’il en coûtera tout de même un milliard à l’éditeur pour se rétracter.Pour rappel, Figma est une plateforme collaborative qui permet de créer et modifier divers éléments à publier sur le net, concevoir des prototypes interactifs, et enfin de connecter les équipes durant le processus de design pour qu'elles créent plus rapidement et plus efficacement. D’après Figma Europe, près de 40 % des entreprises du CAC 40 l'utilisent.