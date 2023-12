Comment créer ses chansons avec Microsoft ! (Merci l'IA)

Quelques mots suffisent !

Comment y accéder ?

écrire une chanson pop sur Noël

En effet, Copilot -le logiciel d’IA de Microsoft- propose désormais deGlobalement, vous n'avez pas grand chose à faire, l'IA va se baser sur votre description pour fournir une chanson personnalisée.Ce processus comprend. Au delà, il sera possible de modifier ou compléter les lyrics ou le rythme pour parfaire le résultat. Le morceau obtenu pourra durer jusqu’à deux minutes.Les utilisateurs de Copilot peuvent utiliser cette fonction via le navigateur web Microsoft Edge, en se connectant à leur compte Microsoft et en activant le plug-in Suno sur le site.. Pour le moment, le bot tatonne un peu en Français, mais cartonne carrément dans la langue de Shakespeare.Pour obtenir ce résultat, Microsoft s'est rapprochée dePour finir sur une touche juridique, la plateforme accorde à ses abonnés payants des droits commerciaux sur les chansons créées, contrairement aux utilisateurs de la version gratuite. Pour eux, les titres générés par IA ne leur appartiennent pas et ils ont même l'interdiction de les monétiser (sur YouTube ou Spotify). En revanche, il est tout à fait possible de les poster sur les réseaux sociaux ou les diffuser pendant le réveillon !