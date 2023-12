Hyperloop, le “train du futur” d’Elon Musk, c’est fini !

La révolution hyperloop n’aura pas lieu

Si on peut lui reprocher bien des choses, on ne peut nier la créativité d’Elon Musk.. C’est ainsi que le projet Hyperloop avait vu le jour.Dans la foulée, Hyperloop One a été, à partir de la société de construction de tunnels d'Elon Musk,avec une levée de plus de 400 millions de dollars (en provenance notamment de DP World, troisième exploitant portuaire mondial et du milliardaire britannique Richard Branson).Il s’agissait alors d’unedans les transports avec un véhicule durable et ultra rapide. Il l'avait imaginé pour relier Washington DC à New-York et parcourir les 360 kilomètres en moins de 30 minutes.Mais malheureusement, celui-ci semble très compromis ! En effet,. Pour rappel, il s’agissait de faire se déplacer une rame de train sur coussins d'air, et ce, dans un tube sous basse pression, avec une propulsion assurée par des électroaimants.Mais tout cela serait bel et bien terminé. D’après, le point de non retour a été dépassé : la. Notons qu’en France, le projet similaire dirigé par l'entreprise "cousine" Hyperloop TT a connu une fin tout aussi tragique à Toulouse..