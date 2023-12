Mon coup de gueule de l'année : pour ou contre ? Le droit à la critique... mesurée ! (Didier)

Jean-Pierre Coffe de la Tech

Les "anti" et les "pro"

rebelles

cojones

Imaginez Tim Cook faire cela aujourd'hui ! Impensable !

pros

anti

rigolo

fanboys

Le journaliste appelé à se positionner

anti-Mac

Cyril Drevet, l'un des rares journalistes à oser défendre Tesla à ses débuts...

putaclic

Critiquer un produit ? Quoi de plus anormal !

Joanna Stern (Wall Street Journal), l'une des rares journalistes "Tech" invité par Apple et qui ose encore critiquer ouvertement Cupertino

Mac

Quand les marques évitent la critique

mesurée

J'aime

Des avant-premières fournies gracieusement aux influenceurs : la technique bien rodée d'Apple pour obtenir des "tests" ultra-positifs à chaque sortie...

en avant première

formidable

critiquait trop

Quand iJustine reçoit toutes les couleurs d'iMac une semaine avant la sortie, peut-elle vraiment se permettre une critique sur la quantité de RAM, de SSD ou le prix des options ?

Et vous ? Qu'en pensez-vous ?

. Dans une société toujours plus polarisée, la nuance devient l'exception, alors même que c'est elle qui permet (en théorie) la tenue du débat.Pour bien comprendre de quoi il est question, il faut sans doute revenir aux débuts de l'informatique moderne.Cette différence de philosophie nous avait d'ailleurs amené à créer ce site de, histoire de porter la voix de ceux qui appréciaient Apple et l'idée d'une informatique plus simple, un concept alors peu commun -pour rappel, à cette période, la firme de Steve Jobs était pratiquement en train de couler.A l'époque, Windows, Intel et Microsoft dominaient honteusement le marché des ordinateurs,(tandis qu'aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un marqueur social). A l'école, il fallait de sacréespour affirmer qu'on préférait le Mac au PC. En coulisses, on s'affichait fièrement derrière Steve Jobs, établi comme guide spirituel, avec dans sa chambre, le poster de son fameux doigt d'honneur devant IBM (tandis que Bill Gates était vilipendé tel l'incarnation du mal) :Il y a toujours eu deset des, mais aujourd'hui,: dans les commentaires, il est important de se positionner, il faut affirmer son point de vue, sa marque préférée ou sa star favorite.Un peu moins dans les commentaires de certains articles, où tu as du mal à séparer les deux camps, dont les positions sont résolument opposées.. Il n'y a plus de débat, c'est à qui aura le dernier mot et sortira la phrase la plus piquante, jusqu'au point Godwin, ou mieux, au blocage pur et simple de ses interlocuteurs, incapables de se contrôler.C'est pourtant la grande absente de tous ces débats.. Parler d'Apple fut souvent prétexte à déferler quantité de critiques faciles (trop propriétaires, trop chère, pas assez de logiciels...), alors qu'aujourd'hui, aucun de ceux qui ont survécu n'oserait manquer de publier un test d'iPhone !ou de la voiture électrique, même si beaucoup finissent par manger leur chapeau, faute d'avoir été suffisamment visionnaire.: si vous suivez certaines personnalités sur Twitter, c'est la course à la petite phrase (oui, j'y participe ponctuellement aussi), il faut absolument avoir un avis. Cela se retrouve aussi dans les articles, où vous devez t-le fameuxqu'on dénonce allègrement, mais qu'on va lire malgré tout.L'exercice n'est pas toujours facile, car. La presse a toujours tenté d'être la plus argumentée et neutre possible, distribuant les bons et les mauvais points. Lorsqu'on note l'iMac M3 6/10 ou qu'on claque un petit 3/10 à l'Apple Pencil USB C , on argumente et le lecteur sait à quoi s'attendre. Cela va impacter sa décision d'achat, c'est normal, on lit aussi la presse pour essayer de dépenser son argent correctement.La mise en perspective est aussi intéressante : comparer objectivement les derniers Mac M3 à des portables Razer Blade l'iPhone 15 Pro au dernier Samsung Galaxy S23 Ultra ou l'Apple Watch Ultra à la Garmin Expix 2 prend tout son sens pour le lectorat. Vous l'avez vu, on a beau s'appeler4Ever, on sait apprécier les qualités des produits concurrents, même si Apple reste forcément notre petit chouchou -qui aime bien châtie bien.. Le marketing préfère désormais leset les bonnes notes aux introspections et aux comparatifs, au point que l'on assiste à de vrais chamboulements dans la gestion de la communication., plus expérimentés, qui ne leur feront peut-être pas de cadeau le lundi matin. Protéger la marque des critiques ou surtout, éviter de froisser sa hiérarchie, est devenu beaucoup plus facile que de soumettre ses produits à lade la presse -ça se tient sur le plan marketing.En pratique, cela donne aussi des situations assez cocasses, comme. A notre petite échelle, vous avez sans doute remarqué que certaines marques bien connues nous ont largement mis au ban, avouant sans honte en coulisse qu'onles produits.Sans doute, mais l'on s'est fait une raison. Certains de nos confrères/YouTubers préfèrent souvent courber l'échine et limiter les critiques, plutôt que d'être coupé du service de presse, car exclusivité = audience = recettes publicitaires.Du côté du lectorat, surtout chez les plus jeunes, on s'habituent même à cette façon de présenter des produits :fait passer la presse plus traditionnelle pour les aigris de service... alors qu'ils ne font finalement que leur boulot., cela nous parait pourtant utile et pertinent. Cela ne nous empêche pas de noter l'iPhone 15 par un très rare 10/10 ou un d'attribuer un exceptionnel 10/10 à la Tesla Model Y . Pourtant, cela fait presque 2 ans qu'aucune de ces deux marques ne nous a prêté de produits... Qui aime bien châtie bien, avait-on l'habitude de dire, mais cette phrase semble désormais d'un autre âge.