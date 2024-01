Nouvelles bêtas pour iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 et tvOS 17.3

Et une nouvelle petite fournée de bêta pour bien commencer 2024 !

Il ne reste plus qu'àpour découvrir lesquelles des nouveautés présentées ce soir sont disponibles ! Et surtout savoir ce que cette mise à jour de bêta signifie réellement. Nous les détaillerons dès que nous les aurons installées.On vous rappelle queet que certaines sont plus ou moins rapide à se lancer. Il faudra sans doute patienter, car on n'a même plus accès à notre compte développer (ça bouchonne un peu plus ce soir).