Le Zoe Fall détecte les chutes des seniors via les ondes Wi-Fi #CES2024

Comment ça marche ?

Piotr Antonik, cofondateur et CTO de Zoe Care : Notre postulat de départ était le suivant : prendre soin de nos ainés sans faire de compromis sur le respect de leur vie privée ni sur l’efficacité de notre solution. Nous utilisons donc une technologie de rupture basée sur une IA embarquée afin d’analyser les perturbations des ondes Wi-Fi pour, in fine, détecter les chutes. Notre système ne s’intéresse pas au contenu du signal Wi-Fi, mais seulement à la forme de l’onde. De plus aucune information n’est transmise dans le cloud. Finalement, la seule information qui sort est le message d’alerte transmis aux aidants et/ou aux proches .

La genèse du système

Zoe Fall est issue de la recherche universitaire sur la reconnaissance des mouvements basée sur l'IA. Piotr Antonik, chercheur en intelligence artificielle à Centrale Supélec et cofondateur de Zoe Care, menait, alors des travaux de recherche sur la reconnaissance des mouvements à partir des signaux Wi-Fi.



Ces ondes électromagnétiques sont, en effet, perturbées par la présence d’objets physiques ainsi que par les mouvements des personnes présentes. Il a donc réussi à développer un algorithme de machine learning, capable d’identifier les mouvements, en temps réel, via l’analyse des perturbations subies par ces ondes.

ET après ?

détecter d’autres troubles liés à la perte d’autonomie tels que la malnutrition, l’errance, les troubles du sommeil ou du comportement

Concrètement, les ondes Wi-Fi sont captées puis analysées en local par une IA intégrée aux capteurs. Cette dernière va pouvoir identifier les mouvements normaux et les chutes. Le cas échéant, une alerte est ensuite envoyée sur le smartphone d'un proche et/ ou d'un aidant. Derrière ce projet, aucune donnée ne transite via un cloud afin de réagir au plus vite. Car une chute en pleine milieu de la nuit est vite arrivée.