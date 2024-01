A 22 € par mois, que propose Copilot Pro (IA) de Microsoft ?

Un nouveau service premium !

Copilot Pro fournit:



- Une expérience unifiée de l’IA qui fonctionne sur tous vos appareils pour vous apporter les compétences pertinentes quand vous en avez besoin.



- Un accès à Copilot dans Word, Excel (actuellement en preview, en anglais uniquement), PowerPoint, Outlook et OneNote sur PC, Mac et iPad pour les abonnés à Microsoft 365 Personnel et Famille.



- Un accès prioritaire aux modèles les plus récents, à commencer par GPT-4 Turbo d’OpenAI. Avec Copilot Pro, vous aurez accès à GPT-4 Turbo pendant les heures de pointe pour des performances plus rapides et, bientôt, la possibilité de passer d’un modèle à l’autre pour optimiser votre expérience comme vous le souhaitez.



- Une amélioration de la génération d’images basées sur l’IA avec Image Creator from Designer (anciennement Bing Image Creator) – qui garantit une plus grande rapidité avec 100 utilisations par jour, tout en offrant une qualité d’image plus détaillée ainsi qu’un format d’image paysage (format carré jusqu’à présent).



- La possibilité de créer votre propre Copilot GPT – un Copilot personnalisé adapté à un sujet spécifique – dans notre nouveau Copilot GPT Builder (à venir) avec une simple série de prompts).

un accès gratuit à GPT-4 sur l'iPhone

Jusqu'à présent, Edge était l'un des rares navigateurs à proposerqui pouvait aider les utilisateurs dans différentes tâches du quotidien, comme la recherche sur le web, la génération d'images et bien-sûrCopilot (ex-Bing Chat) est actuellement gratuit pour tous les utilisateurs et propose un accès aux modèles d'IA les plus récents et les plus avancés, tels queMais depuis hier soir, Redmond a décidé de gagner un peu plus d'argent et de monétiser son offre via un nouveau service dénommé Copilot Pro.Ce prix vient s'ajouter à l’abonnement à Microsoft 365. L'usage dira si les avantages proposés justifient la facture, mais cela commence à faire fort cher...Rappelons que depuis le 2 janvier 2024 , l'application Microsoft Copilot est. Cette dernière intègre la technologie développée depuis plusieurs mois et alimentée par le modèle GPT-4 d'OpenAI.Les fonctionnalités de l’application mobile sont. On y retrouve ainsi tout ce qui concernent la production de texte, la traduction, la création d’images, l'apprentissage de connaissances... Notons qu'elle prend également en charge la