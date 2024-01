La modération est-elle de retour sur X ?

Une modération en berne

Rapidement plus de 50% des effectifs étaient partis, à commencer par l'équipe en charge de la modération.Mais depuis cette question revient sans cesse sur le devant de la scène, beaucoup soulignant de, tant chérie par le multi-milliardaire.Désormais,. Ainsi, elle va établir un(au Texas) pour lutter précisément contre ce type de contenus, un sujet qui préoccupe les élus américains (et fortement à l'approche des élections présidentielles...).Le premier objectif de cesera, a précisé à l'AFP Joe Benarroch, directeur des opérations de X. Le but est ici de rendre toute action impossible à ceuxCe faisant,, en soulignant que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas supposés pouvoir ouvrir de compte, et donc être la proie de prédateurs sur la plateforme (vu qu'ils ne sont pas supposés y accéder). De même au delà de cette limite, les adolescents mineurs qui s'inscrivent sont soumis à des règles plus strictes en termes de confidentialité des données, et ne sont pas ciblés par de la publicité.Il n'en reste pas moins que cette annonce arrive. Y sont notamment convoqués les patrons de Discord, Meta, Snap, TikTok et X.