Plus de 2,2 milliards d'iPhone, d'iPad ou de Mac actifs dans le monde !

Un nouveau record !

Nous sommes heureux d'annoncer que notre base installée d'appareils actifs a maintenant dépassé les 2,2 milliards, atteignant un niveau de tous les temps dans tous les produits et segments géographiques

Ainsi, lors de l'appel aux bénéfices, on apprend qu'il y a, a déclaré Tim Cook.Il s'agit là d'un nouveau record pour l'entreprise. Rappelons que le dernier datait justement de janvier 2023,soit 200 millions gagnés sur un an ! Pour le reste, Apple n'a pas fourni de chiffres pour les appareils individuels, mais Apple a depuis longtemps plus d'un milliard d'iPhones actifs dans le monde entier.Finalement, la crise épargne une nouvelle fois Apple. Elle affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 2,07 % sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistre(en hausse de 13,06 % sur un an).Comme à chaque trimestre, il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats sont bien au delà des prévisions.