Snapchat rappelle tous ses drones Pixy ! Mais pour quelle raison ?

Feu de paille

la batterie lithium-ion rechargeable vendue avec la caméra volante Pixy de poche

les batteries du Pixy doivent être retirées et mises au rebut séparément avant de renvoyer sa caméra Pixy. Toutes les batteries doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales. Ne pas jeter les batteries rappelées avec les déchets ménagers. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales

un pikachu volant

En effet,Aussi, Snap a lancé un rappel , sur le site de la Commission de Sécurité des Produits de Consommation des États-Unis (ou), mais également dans les pays où il était commercialisé, dont la France. Ce rappel concerneen raison d'un risque d'incendie.Pour obtenir des instructions sur le Programme de rappel de batterie Pixy, il suffit de se rendre sur le site où on peut lire qu’une fois le Pixy retourné dans un centre de retours, Snap procèdera à son remboursement. Il est, de plus, bien indiqué de ne pas envoyer les batteries avec l'appareil.À noter queEn avril 2022,. Ce dernier était disponible aux Etats-Unis, mais aussi en France (si si si) au prix de 274,99€ sur le site web dédié.Arborant un look jaune assez funky (un peu plastique) qui n’était pas sans évoquer un certain Pokémon, le Pixy était globalement une petite caméra volante. Il disposait d'un bouton supérieur qui pouvait activer l'une des quatre trajectoires de vol prédéfinies.(il pouvait atterrir sur la main à la fin d'un vol),Les contenus n’étaient pas stockés localement mais transférés et enregistrés dans Snapchat Memories où ils pouvaient ensuite être légèrement retravaillés et partagés sur le réseau social.Mais en août de la même année, soit moins de quatre mois après son lancement, Evan Spiegel (CEO de Snapchat) avait annoncé que l. Depuis le petit drone a continué d'être commercialisé sous sa forme initiale et en quantité limitée (jusqu'à épuisement des stocks).