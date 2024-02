L'AI Act, la 1ère législation européenne adoptée !

Image de rawpixel.com sur Freepik

Un texte historique enfin adopté !

règlementation historique

La loi sur l'IA a déchaîné les passions, à juste titre ! Aujourd'hui, les États ont approuvé l'accord politique de décembre, reconnaissant l'équilibre parfait trouvé par les négociateurs entre innovation et sécurité

Des débats houleux !

dans la mise en œuvre des œuvres des obligations imposées aux systèmes d'IA à haut risque

Uneselon Thierry Breton ! Ce texte est en effet le premier au monde à vouloir réguler l'IA etPour rappel, la Commission européenne avait présenté son projet en avril 2021, mais. Capable de rédiger des dissertations, d'effectuer des traductions en quelques secondes ou de créer des contenus musicaux / graphiques tout aussi rapidement, l'IA générative d'OpenAI avait donné une nouvelle dimension aux débats.L’AI Act prévoit notamment uneà distance en temps réel, des dispositifs de surveillance de masse et de manipulation du comportement ou encore des systèmes de score social (), comme celui qui existe actuellement en Chine.La France -qui n'a pas ménagé ses efforts durant les débats- a fini donc par accepter mais moyennant quelques garanties d'après! Parmi les conditions posées, on notera la, comme le respect d'un équilibre entre transparence, la préservation des secrets industriels ou encore la lourdeur administrative (?!...)Parmi les points de friction, on rappellera(ChatGP), qui permettra de poser des contraintes particulières sur certains projets. Ce seuil fera d'ailleurs l'objet d'actualisation régulière au vu de l'avancée des technologies (une démarche également adoptée par les États-Unis ou en Chine).Plusieurs entités -comme la SACD ou la SACEM- ont par ailleurs appelé le gouvernement à ne pas renoncer à certains principes, comme l’exception culturelle et la protection du droit d’auteur. Lesfaisaient également partie des sujets sensibles, avec le renforcement de l'obligation de transparence sur les données utilisées. Mais il reste à savoir comment -en pratique- on pourra