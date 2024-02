KFC parodie la Freebox Ultra, et c'est drôle !

KFC roule Free dans la farine (puis dans l'huile)

C'est quoi ce poulet

c'est quoi cette tuerie

Tu t'es trompé d'image. Tiens

Une Freebox sauce KFC

pas nouvelle

Les chargés de com' de tout poil le savent bien,. Après avoir vu la publication sur X de Xavier Neil indiquanten évoquant la Freebox Ultra (une expression popularisée par Kaaris signifiant, ou ce truc de ouf, de dingue malade, vous avez compris le bail les frérots),(faute de terme adéquat pour X). La Frit-box Ultra propose ainsi 7 tenders et 7 Hot Wings en lieu et place des 8 Gb/s symétriques et du Wi-Fi 7, et 6 accompagnements plutôt que 280 chaînes TV incluses. Le menu de KFC, s'il est moins utile pour gambader joyeusement sur le net, l'avantage de la stabilité de son tarif, avec un prix de 18,95 euros, y compris après un an. Reste à savoir si le port SFP+ du Bucket fonctionne afin de profiter d'une connexion bien huilée.