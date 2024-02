Avez-vous craqué pour la Freebox Ultra (sondage) ?

La Freebox Ultra est disponible

Une gamme complète

Avez-vous commandé la Freebox Ultra ?

. La Freebox Ultra représentant désormais l'offre haut de gamme du fournisseur d'accès, les offres Delta et Delta S (à 39,99 euros par mois sans le Player Pop, y compris après la première année) lancées fin 2018 ne sont plus proposées.Pour rappel, la Freebox Ultra offre(en montant comme en descendant) dispose d'une puce Qualcomm à 4 cœurs,(un pour la fibre, l'autre pour le réseau local compatible avec un simple adaptateur SFP vers RJ45 qui pourra être fournir par Free, contrairement à la Delta dont l'alimentation sur ce port est insuffisante), 4 ports 2,5 GbE, du Wi-FI 7 quad band (qui peut être couplé à un répéteur Wi-Fi 7 Mesh, mais ce dernier ne prend pas en charge la bande des 6GHz selon la fiche technique ), un pocket Wi-Fi 4G (200Go de données le temps que la fibre soit effective au sein de votre domicile, puis utilisable en déplacement avec 50Go de données par mois), ainsi qu'un unique port M.2 afin d'installer un SSD NVMe.Free propose deux offres sans engagement,, puis 49,99 euros par mois. Les abonnés disposant déjà d'une offre FreeLes débits maximum de 8 Gb/s symétriques sont alléchants, pour ceux qui en auront l'utilité, et la mise en place d'un réseau 10 GbE est nettement plus simple et moins coûteuse que sur la Delta. Cette dernière permettait d'intégrer jusqu'à 4 disques durs ou SSD en SATA afin de profiter de la fonction NAS, ce qui pourrait manquer à certains, la Freebox Ultra n'offrant qu'un seul port M.2 pour un SSD NVMe.