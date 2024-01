La Freebox Ultra est dispo et une offre Révolution Light fait son apparition !

La Freebox Delta cède sa place à la Freebox Ultra

La nouvelle gamme de Free

Une Freebox Revolution Light à 29,99€/mois

La Freebox Ultra représentant désormais l'offre haut de gamme du fournisseur d'accès, les offres Delta et Delta S (sans le Player Pop) lancées fin 2018 ne sont plus proposées.Pour rappel, la Freebox Ultra offre des débits symétriques de 8 Gb/s (en montant comme en descendant) dispose d'une puce Qualcomm à 4 cœurs,(un pour la fibre, l'autre pour le réseau local),(qui peut être couplé à un répéteur Wi-Fi 7 Mesh),(200Go de données le temps que la fibre soit effective au sein de votre domicile, puis utilisable en déplacement avec 50Go de données par mois),Free propose deux offres sans engagement,, puis 49,99 euros par mois. Les abonnés disposant déjà d'une offre Free(en sus des frais de migration de 49 euros, sauf pour les anciennes offres Crystal, V5 et One).Free retire donc la Delta du Catalogue, mais conserve l'offre Freebox Pop et, toujours sans engagement (contre 19,99 euros par mois pendant un an, puis 44,99 euros par mois ensuite pour l'ancienne offre Revolution).