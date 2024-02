Bloody Valentine

Nous continuons d'aligner nos investissements sur les opportunités de croissance futures .../... Le mois de février ne s'annonce pas florissant pour tout le monde. En effet, en cette période de résultats, Cisco vient de dévoiler son plan de restructuration, à savoir la suppression de 5% de ses effectifs, soit environ 4 200 emplois, sur les 84 900 collaborateurs. (Chuck Robbins - CEO de Cisco)

Un avenir prudent mais confiant !

un plus grand degré de prudence et de surveillance des transactions étant donné le niveau élevé d'incertitude

La Saint-Valentin fut bien triste pour l’équipementier. Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers (2e trimestre de l’exercice 2024), il a dévoilé(une baisse de 6% par rapport à la même période l'an dernier).Après la clôture, l'action perdait déjà plus de 5 % à l'action Cisco dans les échanges. Il faut dire que le patron de Cisco n'y est pas allé de main morte évoquant. Il a également pointé du doigt ses clients et certains problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement qui ont eu un impact sur les résultats.Mais Chuck Robbins est tout de même revenu sur les points plus positifs, avec notamment. Il évoque 3 milliards de dollars de commandes dans les tuyaux, et ce, indépendamment du. Ce dernier a en effet été élargi afin de proposer des logiciels et du matériel pour leurs clients désireux de mettre en place une infrastructure dédiée à la prise en charge les applications recouvrant à l'IA.De plus, Cisco peut aussi compter sur son dernier achat. L'an passé,s, le plus gros rachat de son histoire. Ce qui lui permettra de muscler ses offres dans le secteur très demandé de la la cybersécurité.