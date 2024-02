OpenAI vaut plus que 75 milliards d'euros...

A quand les 100 milliards ?

Une success story

En effet, il ressort d'un-non confirmé par la principale intéressée, pour le moment- que la. Cette dernière se monterait au minimum à 74 milliards d’euros (un peu plus de 80 milliards de dollars), d'après leL'accord prévoirait -a priori- que-notamment Thrive Capital. L'opération devrait permettre aux dirigeants et employés de vendre leurs parts à un prix très favorable, et ce, quelques mois après l'énorme crise qui avait conduit au départ-retour éclair de Sam Altman à son poste. EN quelques jours, il était devenu l'homme le plus désiré de la planète, les 700 salariés menaçant de démissionner en masse pour le suivre (chez Microsoft) avant un revirement du board d'OpenAI pressentant la catastrophe !Après avoir mis en ligne ChatGPT en novembre 2022, le succès avait été foudroyant. Dès le départ, le bot conversationnel a suscité un engouement sans précédent avec sa capacité de créer textes, sons et images sur la base de quelques mots. De son côté,, et a déjà investi environ 13 milliards de dollars au cours ces dernières années (il détiendrait environ la moitié des parts).Pour rappel, en février, elle n'était évaluée qu'à 29 milliards de dollars -une belle performance par rapport aux 500 millions de dollars de pertes enregistrés en 2022. Il faut dire qu'avec la réussite de Chat GPT apparu en novembre 2022, la firme de Sam Altman est désormais une véritable machine à sous !, voire plusieurs milliards dans les années à venir.