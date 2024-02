Pas vraiment d'explications au gros bug de ChatGPT

De quoi ?

Dans la nuit de mardi 20 février au mercredi 21 février, le bot conversationnel -qui mise sur la pertinence de ses réponses par rapport à la concurrence- a eu des faux airs de Bard En effet, il a répondu. Finalement, le bot n'est pas à l'abri d'un bug lui aussi, ce qui est rassurant ou pas... Certains aimeraient que cela soit perçu comme un, surtout pour ceux qui veulent tout déléguer à l'IA, avec la nécessité de repenser les garanties et la sécurité autour de ces systèmes.En réponse, OpenAI est restée assez succincte, indiquant juste sur son site que ChatGPT fonctionnait à nouveau normalement et qu'une. Pour autant, elle a aussi annoncé qu'elle allaitDernièrement, OpenAI a dévoilé un, qui est. Basé sur les recherches autour de DALL-E et ChatGPT,. Pour le moment, il sert donc de base à. Mais OpenAI fonde de grands espoirs sur l'impact de Sora qui pourrait constater une innovation majeure dans le domaine de l'IA.Pour l'instant, cette dernière est encore à un stade de développement mais la firme a tout de même. On peut y trouver des sujets existants comme une jeune femme dans les rues d'une métropole futuriste, ou encore des mammouths ou une créature imaginaire.Sur son site internet, il est indiqué que Sora peut créer des vidéos d'une durée maximale d'une minute. Elle peut égalementmais aussiou encore