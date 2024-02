Apple Sports, une nouvelle application pour les supporters ! (Surprise !)

Une nouvelle app pour les supporters !

Nous avons créé Apple Sports pour donner aux fans de sport ce qu'ils veulent - une application qui offre un accès incroyablement rapide aux scores et aux statistiques. Apple Sports est disponible gratuitement dans l'App Store et permet aux utilisateurs de rester à jour avec leurs équipes et ligues préférée

Comme son nom l'indique, l’application mise sur le sport et entend offrirNotons que: les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Au lancement, elle couvrira la MLS (soccer), la NBA (basketball), la NCAA (basketball universitaire), la NHL (hockey), et divers championnats de football comme la Bundesliga (Allemagne), La Liga (Espagne), la Ligue MX (Mexique), la Ligue 1 (France), la Premier League (Angleterre) et la Série A (Italie).Mais d’autres destinations et ligues devraient logiquement suivre (a priori MLB, NFL, NCAAF, NWSL et WNBA). D’après Apple, il y a une synchronisation avec la rubrique Sport d’Apple News et Apple TV+, sans doute pour renvoyer à des contenus ou des articles en lien.Dans un communiqué, Eddy Cue précise :s.