Nvidia triple ses ventes grâce à l’IA (et ChatGPT)

265% de hausse en un an

Les ventes de [cartes graphiques pour] les jeux vidéos ont également enregistré de bons résultats, s'élevant à 2,9 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes

Le poids de l’IA

la moindre surprise ou déception sur Nvidia pourrait déclencher un tremblement de terre d'une magnitude de 200 milliards de dollars et un tsunami de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars sur le marché

L’informatique accélérée et l’IA générative ont atteint un point critique. La demande augmente partout dans le monde, au sein des entreprises, des divers secteurs et des pays

Le groupe a en effet dévoilé(contre 20,4 milliards de dollars attendus, et même 17,9 milliards en novembre dernier). Pour rappel, ils étaient de 6,051 milliards l’an passé à la même époque. Soit unesur douze mois ! Dans le même temps, les bénéfices suivent la même courbe ascendante acec 12,285 milliards de dollars en un trimestre (contre 1,414 milliards de dollars il y a un an), soit une hausse de 769%.Les revenus en provenance des centres de données représentaient 75% des revenus globaux du groupe au troisième trimestre. Pour ce segment, Nvidia a ainsi enregistré un bond de son chiffre d'affaires de 409% sur un an, qui passe à un niveau record de 18,4 milliards de dollars.D’après Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank-dans un sens positif mais aussi négatif- puisqueMais l’explication est logique :. Microsoft et Google ont acquis des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia A100 dans leurs datacenters, et ce, afin de développer et entraîner leurs robots conversationnels,(ex-Bard).Tout ceci a bien évidemment confirmé par Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA :. En attendant