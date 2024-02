Apple, à la conquête de l'Intelligence Artificielle !

Une AG très traditionnelle !





- la demande de transparence concernant l'utilisation de l'IA,

- les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ou encore les personnes issues de minorités ethniques,

- la rédaction d'un rapport plus détaillé sur les risques potentiels sur l'égalité des chances en matière d'emploi,

- un rapport sur la garantie du respect des libertés civiles, notamment la suppression des applications religieuses sur l'App Store chinois.

(acceptation de ses suggestions, le rejet des autres). Les plans de rémunération du conseil d'administration et des dirigeants d'Apple ont été approuvés. Al Gore et James Bell sont désormais prêts à prendre une retraite bien méritée du board, tandis que Wanda Austin (ex-Aerospace Corp) se joindra à eux.Au cours de l'événement, Tim Cook s'est fendu d'un petit commentaire sur les plans d'Apple. en matière d'IA. Le CEO pense en effet que(break new grounds) et voyant de nouveaux territoires à conquérir.. En novembre, il a précisé qu'Apple investissait beaucoup dans ce domaine. En février, lors des derniers résultats financiers, il a rajouté que l'entreprise consacraità l'IA, avec davantage à venir