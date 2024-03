Free : des factures détaillées accessibles par d'autres utilisateurs !

Un souci qui a duré "environ une heure"

bug

que très peu d'abonnés

mener à une perte de confidentialité de certaines de vos informations (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse postale).

Depuis mardi soir, soir le 5 mars,, avec les informations des possesseurs de ces comptes, comme les noms, prénoms, mails, identifiants, les adresses et une partie du RIB. Pire, certains utilisateurs, étonnés des documents présentés ont retenté leur chance et ont pu consulter une nouvelle facture provenant du compte d'un autre utilisateur, et ce à plusieurs reprises, avec à chaque fois un compte différent, mais qui n'était jamais le leur.Selon l'opérateur, qui a été contacté par une vague d'utilisateurs un brin nerveux,. Reste que niveau confidentialité, on a déjà vu franchement mieux, surtout après le mail d'alerte envoyé il y a seulement quelques semaines indiquant qu'une consultation suspecte pouvaitNul doute que les clients attendent d'un opérateur comme Free un comportement irréprochable au niveau de la confidentialité de leurs données.