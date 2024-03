Comment trouver tous les manuels des produits Apple ?

Les archives de la documentation Apple !

La section Documentation permet de trouver tous les guides de l'utilisateur, les manuels de réparation, les spécifications techniques, les téléchargements de logiciels etc. Bref la grande archive des notices !Jusqu'à présent, certaines de ces informations pouvaient être trouvées sur des pages distinctes du site Web d'Apple,. Aussi, il fallait parfois se livrer à un exercice de spéléologie pour les retrouver. Désormais rassemblées à un seul endroit, leur consultation devient vraiment plus pratique.Dans le détail,pour le Mac, l' iPhone , l'iPad, l'iPod, le Vision Pro, l'Apple Watch, l'Apple TV, les AirPods, le HomePod, les écrans comme le Studio Display et le Pro Display XDR, des accessoires comme l'Apple Pencil et le Magic Keyboard, et les logiciels.Certains ne manqueront pas d'aller jeter un coup d'œil nostalgique ! Attention certaines ne sont disponibles qu'en anglais.qui fournit des liens vers des documents de support et d'autres informations pertinentes en fonction des mots-clés saisis. Notons que c'est le blog japonais Mac Otakara qui s'en est aperçu le premier !