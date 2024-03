Il vole pour un million en iPhone et s'achète une maison

866 produits Apple tombent d'un camion UPS

Orville Martirez Beltrano a été arrêté par la police le 22 janvier dernier : il est suspecté d'avoir volé des produits Apple expédiés par son employeur. Occupant un poste de superviseur au sein du centre de tri UPS située à King Edward au Canada,. Parmi le butin que les autorités ont pu récupérer, il a été mis en évidence des dépôts en espèces totalisant plus de 232 000 dollars à partir du mois de septembre 2023. Dans son véhicule, la police a mis la main surun sac Nike bien rempli avec 9 000 dollars en espèces, un MacBook et pour plus de 9 000 dollars de bijoux.Mais plus imposant, la police a également découvert que le produit des nombreuses ventes a permis au malfaiteur de faireet à rembourser une dette liée à l'achat d'uneLors de l'enquête qui a suivi son arrestation,le vol des produits Apple et des bijoux. Suite à cela, tous les biens -bien mal acquis- ont été saisis par la justice. Il a été finalement mis en cause pour de multiples chefs d'accusation : entre vol et recel de biens mais aussi possession de biens volés !