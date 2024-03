Votre salaire ne sera pas viré le 1er avril (et non, ce n'est pas un poisson !)

Non ce n'est pas un poisson d'avril !

En effet,. La raison est simple :-qui est utilisé par les banques de l’Union européenne pour transférer des fonds entre elles- ne fonctionne pas le week-end.En outre,: le 1er janvier (jour de l'An), le lundi de Pâques, le 1er mai (fête du travail) ou encore le 25 décembre (Noël). A cela s'ajoute le vendredi saint, qui est férié en Alsace et en Moselle (comme le 26 décembre) ainsi que dans plusieurs pays d’Europe.Or si nous prenons le calendrier, cela veut dire qu'. Pour obtenir un virement effectif le mardi 2 avril, il faudra le faire le jeudi 28 mars (avant midi pour certaines banques) !. Aussi les entreprises qui virent les rémunérations pile-poil les derniers jours de chaque mois (il en reste) et qui n'ont pas anticipé ce weekend vont devoir prévenir leurs salariés ou affronter un certain mécontentement mardi en huit ! Notons que cela concerne aussi les loyers ou les pensions alimentaires...