Des correctifs de sécurité pour Safari et les anciens systèmes d'Apple

Un patch de sécurité pour tous

problème d'écriture non autorisé a été résolu

Pour mettre à jour Safari sur macOS, il suffit d'ouvrir l'application Réglages, cliquez sur le menu Général, puis choisissez Mise à jour logicielle, de cliquer sur Mettre à jour maintenant.



Pour mettre à jour un appareil iOS, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Il convient de noter que tous les anciens appareils ne reçoivent pas de correctifs de sécurité.

Cupertino pense donc à eux et propose également. Sur son site Web, il est indiqué que Safari 17.4.1 corrige un exploit WebRTC qui permettait l'exécution de code arbitraire lors du traitement des images.Elle indique désormais qu'un, créditant au passant Nick Galloway de Google Project Zero pour avoir trouvé et signalé l'exploit. Précisons que cette update est disponible pour les machines exécutant, certaines ne pouvant pas être mises à jour vers macOS Sonoma.pour corriger ce même exploit WebRTC sur certains modèles d'iPhone et d'iPad non pris en charge par iOS 17, tels que l'iPhone 8 et l'iPhone X.