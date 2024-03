Les espaces numériques (ENT) des établissements scolaires visés par des cyberattaques

Des ENT attaqués !

Certains comptes ont été piratés. Ce n'est pas le système entier qui est pénétré, c'est la raison pour laquelle nous avons suspendu la messagerie, qui est l'un des éléments de ces ENT

Rappelons que chaque établissement dispose d'un espace dédié sur lequel les enseignants, les personnels de l'éducation, les responsables d'élèves et les élèves ont accès pour trouver différentes informations indispensables à la vie scolaire : emploi du temps, devoirs à faire, relevés de notes, etc.C'est désormais devenu le, et forcément son accès par des personnes malveillantes est loin d'être sans conséquence. Certains messages à caractère terroristes ont été diffusés par ce canal directement aux enfants et aux parents, un choc assez violent en fonction de l'âge du destinataire.Le plan vigipirate ayant été renforcé suite à l'attentat de Moscou, la ministre se veut rassurante, précisant qu'il s'agit d'unet queIl reste à savoir comment ont-il eu les codes d'accès individuels ? Et si on peut remonter jusqu'à eux (via les adresses IP lors de la connexion sur le site ou l'application, par exemple) ? Enfin la ministre rappelait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant de connaitre les auteurs et les sanctions seront très sévères, pouvant aller jusqu'à des