Free lance un pack de sécurité avec alarme et télésurveillance !

Une alarme connectée et de la télésurveillance chez Free

Surveillance 24/7 et Appel d'urgence

Le marché de la télésurveillance est verrouillé depuis plusieurs années par un petit nombre d’acteurs. Depuis le lancement de Qiara en janvier 2023, nous faisons bouger les lignes en proposant un système d’alarme connecté nouvelle génération qui facilite la vie de nos utilisateurs et répond à leurs besoins. Je suis très fier de la confiance accordée par Xavier Niel et Free qui témoigne de la qualité du travail et de l’engagement de nos équipes. Ce partenariat inédit constitue un jalon important dans notre ambition d’équiper 1 million de foyers d’ici 5 ans.

Qiara et Free partagent un ADN commun : permettre au plus grand nombre de bénéficier des meilleurs produits et services, simples, innovants, sans engagement et surtout au prix juste. Nous sommes très heureux de proposer les solutions de Qiara à un tarif privilégié et exclusif à nos abonnés Freebox.

La télésurveillance consiste en la surveillance à distance de votre domicile par des agents professionnels et qualifiés. Ils ont la possibilité de surveiller en temps réel les signaux émis par vos capteurs et les flux vidéo de vos caméras de sécurité. L'objectif principal est de détecter toute activité suspecte ou intrusion potentielle pour garantir la sécurité de votre maison lorsque votre alarme est activée.

Voici donc l e mystérieux service évoqué par l'équipe de Xavier Niel ! Free s'est acoquinée avec le spécialiste de la sécurité Qiara afin deLe pack Essentiel comprenant, un stockage interne de 4Go, un capteur de qualité de l'air et une détection des personnes s'appuyant sur un algorithme d'intelligence artificielle, un détecteur d'ouverture pour une porte ou une fenêtre fonctionnant également sur pile (1 x CR2), un détecteur de mouvement nécessitant une pile CR123, une sirène fonctionnant sur piles (4 x LR14) et capable d'atteindre 105dB en cas d'intrusion, et un clavier numérique (2 piles AAA) est ainsiLe pack de sécurité de Free se configure et se contrôle depuis une App dédiée disponible sur iOS et Android, etLa firme propose en sus du pack et de l'offre Qiara Basic gratuite(avec une remise de 20% appliquée pour les abonnés Freebox). Le service de télésurveillance de l'offre Ultra est confié à l'entreprise française SOTEL certifiée APSAD P5, le niveau de certification le plus exigeant en France. Quant à Qiara, c'est également une entreprise française, fondée par Alexis Bidinot, ex directeur-général de Free et lancée en 2022 avec l'ambition de révolutionner le marché de la sécurité., directeur général de Free :L'offre gratuite permet, les notifications en cas d'intrusion et un mode d'activation de l'alarme Jour/Nuit.L'abonnement Qiara Plus ajoute à cela, la détection des personnes boostée à l'IA, un historique des événements, et un système permettant d'être certain de ne pas être à court de piles.Enfin, l'abonnement Qiara Ultra proposeLes abonnements sont sans engagement, ce qui devrait permettre d'opter pour la télésurveillance de l'offre Ultra au moment opportun, par exemple lors d'un départ en vacances. Si le service vous tente, Free propose