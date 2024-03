Free lance une nouvelle Freebox Pop avec du Wi-Fi 7 !

Du Wi-Fi 7 pour la Freebox Pop !

Pas de 6GHz

Tarif inchangé

La Freebox Ultra n'est plus la seule box du marché à offrir du Wi-Fi 7,Cette nouvelle version est réservée aux abonnés fibre, les utilisateurs d'une connexion ADSL disposeront toujours de la version Wi-Fi 6. Attention toutefois, contrairement à la Freebox Ultra (mais comme le répéteur Wi-Fi 7 de l'opérateur), la nouvelle Freebox Pop Wi-Fi ne prend pas en charge la bande des 6GHz, un des points forts du Wi-Fi 7. Autre changement, moins important, la nouvelle Freebox Wi-Fi 7 se voit dotée d'un bouton marche/arrêt (comme la Freebox Ultra).Sans la prise en charge de la bande des 6GHz, la nouvelle Freebox Pop offrira donc(encore une fois tout comme le répéteur Wi-Fi 7 de Free),(jusqu'à 2Gb/s selon Free). Bien entendu, pour en profiter pleinement,, et ces derniers ne courent pas les rues actuellement (certains comme le Google Pixel 8 sont compatibles, mais les débits ne sont pas vraiment supérieurs à ceux obtenus en Wi-FI 6E).Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient s'abonner à l'offre Freebox Pop,. La Freebox Pop avait été lancée en première génération avec du Wi-Fi 5, et certains petits malins avaient réussi à se la faire échanger (par exemple en la débranchant au moment d'appeler et en prétextant une dysfonctionnement, mais je n'ai rien dit) contre un modèle en Wi-Fi 6. En effet, chez Free, les nouvelles versions ne sont souvent proposées qu'aux nouveaux abonnés, ce qui ne récompense malheureusement pas la fidélité. Peut-être tenteront-ils à nouveau leur chance avec cette troisième mouture en Wi-Fi 7.