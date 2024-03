Face aux piratages massifs, les messageries des ENT (collèges et lycées) sont suspendues !

Image Freepik

Après avoir tenu un message rassurant, la ministre de l'Éducation nationale -Nicole Belloubet- vient d'annoncer la suspension provisoires des ENT des établissements scolaires, et ce,(AFP). En effet,Sur RTL, elle explique que, rajoutant que les comptes en question ont été bloqués dès la réception des menaces.Mais on ne sait toujours pas comment les pirates ont eu accès à ces derniers. Il s'agit d'une, ce qui soulève là encore le problème du degré de sécurité de ce genre de système ou plutôt leur insuffisance face à des hackers de plus en plus efficaces...En outre, le rectorat de Paris a été particulièrement concerné avec, ayant entrainé, mais également le dépôt d'une plainte et l'ouverture d'une enquête menée par le parquet de Paris.En pratique, on peut s'attendre à ce que les messageries ne reprennent qu'à la rentrée. Rappelons toutefois que les vacances de printemps s'étalent, selon les zones,