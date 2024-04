De nouveaux outils de sélection pour Pages, Numbers et Keynote

Des mises à jour pour tous les systèmes !

• Maintenez la touche Commande enfoncée sur un clavier connecté pour sélectionner des mots, des phrases ou des paragraphes non contigus.

• Des notifications simplifiées intégrées aux apps vous informent lorsqu’une personne rejoint un document collaboratif pour la première fois.

• Préservez le format du fichier et la qualité maximale lorsque vous ajoutez des photos HEIC prises sur iPhone ou iPad.

• Améliorations supplémentaires de la stabilité et des performances.

• Des notifications simplifiées intégrées aux apps vous informent lorsqu’une personne rejoint une feuille de calcul collaborative pour la première fois.

• Préservez le format du fichier et la qualité maximale lorsque vous ajoutez des photos HEIC prises sur iPhone ou iPad.

• Maintenez la touche Commande enfoncée sur un clavier connecté pour sélectionner des mots, des phrases ou des paragraphes non contigus.

• Améliorations supplémentaires de la stabilité et des performances.

• Donnez une nouvelle apparence à vos diapositives avec les thèmes Couleur dynamique, Minimaliste clair et Minimaliste foncé.

• Des notifications simplifiées intégrées aux apps vous informent lorsqu’une personne rejoint une présentation collaborative pour la première fois.

• Préservez le format du fichier et la qualité maximale lorsque vous ajoutez des photos HEIC prises sur iPhone ou iPad.

• Maintenez la touche Commande enfoncée sur un clavier connecté pour sélectionner des mots, des phrases ou des paragraphes non contigus.

• Amélioration de la compatibilité pour les transitions de diapositives lors de l’importation et l’exportation de fichiers Microsoft PowerPoint.

• Améliorations supplémentaires de la stabilité et des performances.

Soirée de mise à jour pour les serveurs d'Apple. Il n'y aura pas de jaloux ce soir, puisque Pages, Numbers et Keynote passent en version 14 sur Mac, iPad et iPhone. GlobalementCe système va permettre de fluidifier le worflow, en sachant rapidement quelles sont les personnes ayant accès, quand elles travaillent et bien sûr leurs modifications.Enfin la suite vasur lequel on travaille, ainsi queprises sur un iPhone ou un iPad.(très pratiques pour des extraits transversaux). Cela fonctionne à la fois sur Mac et iPad, à condition toutefois que l'iPad dispose d'un clavier et d'un trackpad ou d'une souris connectés.