Développeurs, rejoignez le Slack "frenchy" de la #WWDC !

pour de vrai

Rejoignez le Slack "frenchy" de la #WWDC !

Slack

La traditionnelle photo de famille des frenchies, ici de 2018 !

communautaire

Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter , en nous précisant votre e-mail, votre société (vos apps) et vos noms/prénoms.

Depuis le Covid, la Pomme semble avoirde la Pomme. Quel dommage, même si les places étaient assez chères ces dernières années, obligeant la firme à effectuer des tirages au sort... et un peu de pistonnage.Pour faciliter les échanges durant les différentes éditions, nous avions mis en place depuis quelques temps déjà,. Derrière cette initiative, l'idée est -comme chaque année depuis 2009- de pouvoir vous retrouver virtuellement ou physiquement entre, et discuter des annonces., et histoire de garder un espritet de discuter des annonces, nous avons depuis quelques années, décidé