Qu’attendre de la WWDC 2024 d'Apple ?

Vous faites quoi début juin ?

• Mercredi 29 mars 2023

• Mardi 5 avril 2022

• Mardi 30 mars 2021

• Vendredi 13 mars 2020

• Jeudi 14 mars 2019

Quelles annonces ?

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

La 35e conférence annuelle des développeurs se déroulera -comme chaque année sauf tsunami- vers la première semaine complète de juin. Mais, ce qu’elle choisit généralement de faire entre la dernière quinzaine de mars et première d'avril, comme on peut le voir pour les années précédentes :Traditionnellement, Apple dévoile bien évidemment: iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, tvOS 18 et watchOS 11 mais aussi visionOS 2 ! En outre, depuis quelques années, elle glisse aussi des. Ainsi elle avait dévoilé le Vision Pro l'année dernière, aux cotés du MacBook Air 15 M2, du Mac Studio M2 Max / M2 Ultra et du Mac Pro M2 Ultra. Elle pourrait donc présenter les derniers Mac dotés d'une puce M3 (allez un Mac mini M3 ^^ !!!)Hier on apprenait qu', à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait être faite lors de la WWDC, et être la fameuselors des derniers résultats.Hormis les changements de design et d'interface,. Cette dernière. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.En marge de ses nombreux Darwin IA étant la dernière en date) et de noms de domaine,, un modèle d'IA open source. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images.A cela, après l'arrêt dramatique du projet Apple Car au bout de 10 ans et plusieurs milliards d'investissements ! Mais là encore, l, puisque la grande majorité des équipes dédiées sont réaffectées à l'intelligence Artificielle.