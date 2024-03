Grok-1, l’IA d’Elon Musk est disponible en open source

Un fichier gro(k) en open source

Grok, le chatgpt par Elon Musk

Grok est un produit en version beta vraiment très précoce – c'est le mieux que nous ayons pu faire avec seulement deux mois d'entraînement –, il faut donc s'attendre à ce qu'il s'améliore rapidement au fil des semaines grâce à votre aide

comprendre en profondeur et de manière intuitive

En terre étrangère

Comment Grok fonctionne ?

accès en temps réel aux informations du réseau social X

Décidément, l'homme d'affaires aime bien se faire remarquer ! INotons que le fichier a aussi été publié sur Github !Dans un billet de blog, xAI précise un peu ce lancement. Le modèle Grok-1est publié en torrent daté d’octobre 2023, il est basé sur une architecture appelée. Il s'agit d'un modèle restreint -avec tout de même 314 milliards de paramètres- qui n'est pas conçu pour répondre directement à des besoins spécifiques. Il conviendra en effet de l’adapter en fonction de ses besoins.Le 6 novembre dernier, Elon Musk avait présenté son dernier né devant un petit groupe d'utilisateurs triés sur le volet.Ce lancement intervient un peu plus d’un an après la sortie de ChatGPT et huit mois après s'être prononcé en faveur d'une pause dans le développement des IA génératives.Début novembre, Monsieur Musk indiquait quePrécisons que grok est un mot familier anglais qui veut dire, on souhaite tout ce talent à l’IA de X. Le terme est apparu dans le roman de science-fictionécrit par de Robert Heinlein et publié en 1961.En pratique,A première vue, l'interface ressemble à celle de ChatGPT, mais l'homme d'affaires prétend que son produit est meilleur.Apparemment, il aura, et ce, de manière plus directe puisqu'il y sera intégré. Et ce chemin interne -sans passer par des moteurs de recherche- sera sans nul doute une grande force pour Grok.Enfin, Elon Musk avait lancé un bel avertissement auprès des abonnés de son réseau :Et cela se sentirait dans les réponses apportées !