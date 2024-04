Où trouver le QR Code pour se déplacer à Paris pendant les JO ?

Image créée avec Copilot

Pas sans son QR Code

On devra donner son nom, prénom, date de naissance etc. Si vous ne vous êtes pas inscrits, vous ne pourrez pas rentrer

SILT

Les dispositifs déployés par la préfecture de police distinguent différents périmètres, aux contraintes variables :



- Le périmètre organisateur de Paris 2024 (sites de compétition) resserré au plus près du site olympique ou paralympique.

- Le périmètre de protection, dit « SILT » (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme), accolé au périmètre organisateur : il permet de sécuriser la zone en autorisant l’accès uniquement aux spectateurs et aux personnes accréditées par Paris 2024.

- Le périmètre d’interdiction de la circulation motorisée (rouge).

- Le périmètre de circulation motorisée réglementée (bleu).

des criblages de sécurité

Nous serons particulièrement vigilants pour s’assurer qu’aucune personne dangereuse n’accède aux périmètres de sécurité

Une nouvelle app pour se déplacer sur Paris

la répartition en temps réel des spectateurs

En effet, Gérald Darmanin vient de confirmer que l, une procédure gratuite mais obligatoire si on veut se déplacer sur la zone Silt. Pour cela, il faudra toutefois s'enregistrer.Depuis les attentats de 2015, les périmètres appeléssont régulièrement mis en œuvre pour certains évènements et se traduisent par la restriction à de nombreux accès. Seuls les spectateurs et les personnes ayant été accrédités par l’organisateur peuvent s'y rendre.D'après le ministre, la procédure ne sera pas simplement déclarative - Vigipirate oblige. En effet, il évoquepour comparer les profils enregistrés aux fichiers des services de renseignements.La présidente de la région Île-de-France et présidente d’Île-de-France Mobilités -Valérie Pécresse- a récemment dévoilé: navettes du dernier kilomètre, transports pour les personnes handicapées, renforcement des lignes les plus sollicitées et surtout, qui devrait (conditionnel de l'espoir) permettre aux usagers d'anticiper leurs déplacements en fonction des possibles perturbations.Elle pourra mesurerdans la capitale et indiquer le meilleur trajet.