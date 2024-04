Pour les JO 2024, France TV lance une chaine 100% cloud basée sur la 5G et Starlink !

100% cloud et 5G/Starlink

Une chaine inédite et innovante pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

système novateur 100% basé sur le cloud et la 5G / Starlink

Cette innovation donne aux équipes éditoriales la capacité de produire plus de contenu avec plus d'adaptabilité et de réactivité, tout en contrôlant les coûts et en maintenant les normes de qualité chères à France Télévisions.



Couvrir en direct le parcours de la flamme est une offre inédite à la mesure de l’ambitieuse ligne éditoriale de France Télévisions sur la couverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cette innovation nous permet de relever ce défi pour proposer aux Français de suivre en continu ce périple de 80 jours enrichis de contenus et moments d’émotions qui ne manqueront pas de naître tout au long du parcours.

L'affiche officielle des JO de Paris 2024

10 heures de direct par jour disponibles sur toutes les box françaises

À travers cette collaboration, France Télévisions et TVU Networks établissent une nouvelle norme pour l'avenir — une norme qui privilégie l'innovation, la durabilité et le pouvoir de la technologie cloud pour produire au plus près des événements et rapprocher les fans de l'action. En optant pour une approche 100% cloud, nous économisons plusieurs dizaines de tonnes d'émissions de CO2 par rapport aux méthodes traditionnelles grâce à une réalisation à distance, depuis le siège de France Télévisions.



Il s'agit d’un partenariat fructueux dont la base est de redéfinir le champ des possibles, de challenger les process établis. Ce n'est pas seulement une étape importante ; c'est une évolution pour notre industrie. L'avenir est déjà là, et il est accessible, écologique et ouvre des possibilités infinies pour offrir plus de contenus, notamment sportifs, aux audiences du monde entier.

Retrouvez notre test de Starlink et les meilleures offres

A partir du 8 mai prochain,, en commençant par la diffusion du parcours de la flamme olympique sur une distance de 1625km au sein de notre territoire. La chaine France.tv Paris 2024 est. Selon Frédéric Brochard, Directeur des Technologies et des systèmes d'information de France Télévisions et Laurent-Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions :Cette nouvelle chaine qui diffuseraLa 5G, le réseau Starlink d'Elon Musk, le cloud AWS (pour Amazon Web Services), les outils et l'écosystème proposés par TVU Networks et l'utilisation de drones, la gestion des flux en direct, la réalisation multi-caméras, la gestion des habillages graphiques, les commentaires, le mixage audio, l'intercommunication entre les équipes, et la diffusion.