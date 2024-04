A quoi ressembleront les prochains AirPods ?

De nouveaux AirPods pour noël ?

Qu'attendre des AirPods 4 ?

Live Listen

Écoute en temps réel

Conversation Boost

D’après Jeff Pu, un analyste d’qui surveille de près la chaîne d'approvisionnement d'Apple, ce serait, qui serait en charge de la production des prochains écouteurs de Cupertino. Une rumeur qui court depuis quelques temps.Toutefois, contrairement à d'autres, il estime que-soit un lancement à la fin de l’année histoire de profiter de Noël et de proposer un nouveau best-seller.Précédemment, Mark Gurman avait estimé que. Avec les délais, cela nous amènerait vers une. En revanche, la sortie de ces modèles pourrait sonner le glas des AirPods 2 (qu’on adore et de loin) et des AirPods 3 Notons queEn contrepartie, cette version low-cost posséderait moins de fonctions que le modèle normal.Ces nouveaux modèles bénéficieraient d'un. La version haut de gamme pourrait être dotée de l’et d'un. Ces derniers pourraient aussi bénéficier de la fonction d’La grande nouveauté sera un nouveau mode d'aide auditive pour les écouteurs de la marque.Ces nouvelles options,, pourraient permettre de remplacer effectivement des aides auditives. Mais l'approche reste cohérente avec les objectifs de santé de Cupertino. Une précédente étude avait justement soulevé l'enjeu et l'efficacité des AirPods dans ce domaine Ming-Chi Kuo a précédemment annoncé l'intention de l'entreprisePour rappel, depuis iOS 12, la firme californienne a déjà ajouté, telles queen VF) et. Pour paramétrer ces dernières, il suffit d'aller dans l'application Réglages > Centre de contrôle > Audition.Ces derniers pourraient intégrer un capteur biométrique avancé pour détecter les mesures physiologiques, y compris la température, la fréquence cardiaque, les niveaux de transpiration. Tout cela via un simple contact avec la peau et via des capteurs de mouvement intégrés.