Elon Musk va activer Grok pour tous les abonnés de X Premium

le lent déploiement de Grok

plus tard cette semaine

Comment Grok fonctionne ?

accès en temps réel aux informations du réseau social X

Grok, le chatgpt par Elon Musk

Grok est un produit en version beta vraiment très précoce – c'est le mieux que nous ayons pu faire avec seulement deux mois d'entraînement –, il faut donc s'attendre à ce qu'il s'améliore rapidement au fil des semaines grâce à votre aide

comprendre en profondeur et de manière intuitive

En terre étrangère

, sans plus de précisions. Jusqu'à présent, le chatbot n'était disponible que pour les abonnés Premium+.Cette décision fait suite à la volonté du CEO des deux sociétés de lier le destin de son IA avec son réseau social,. En effet, les récents chiffres indiquent une réelle désertion, au profit de Mastodon ou Threads. Ainsi, selon des données récentes de, l’utilisation de X aux États-Unis était en baisse de 18 % d’une année sur l’autre en février dernier et de 23 % depuis l’acquisition par Elon Musk.En parallèle, les annonceurs ont également fuit le réseau, avec un arrêt quasi total des budgets publicitaire pour 75% des plus gros annonceurs depuis octobre 2022.En pratique,A première vue, l'interface ressemble à celle de ChatGPT, mais l'homme d'affaires prétend que son produit est meilleur.Apparemment, il aura, et ce, de manière plus directe puisqu'il y sera intégré. Et ce chemin interne -sans passer par des moteurs de recherche- sera sans nul doute une grande force pour Grok.Enfin, Elon Musk avait lancé un bel avertissement auprès des abonnés de son réseau :Et cela se sentirait dans les réponses apportées !C'est le 6 novembre dernier qu'Elon Musk avait présenté son dernier né devant un petit groupe d'utilisateurs triés sur le volet.Ce lancement intervenait un peu plus d’un an après la sortie de ChatGPT et huit mois après s'être prononcé en faveur d'une pause dans le développement des IA génératives.Début novembre, Monsieur Musk indiquait quePrécisons que grok est un mot familier anglais qui veut dire, on souhaite tout ce talent à l’IA de X. Le terme est apparu dans le roman de science-fictionécrit par de Robert Heinlein et publié en 1961.