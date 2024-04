Un Mac Studio M4 et 512 Go de RAM pour le Mac Pro ?

Des puces M4 douées pour l'IA pour 2024

Apple a pour objectif de commercialiser les ordinateurs mis à jour à la fin de cette année et jusqu'au début de l'année prochaine. Il y aura de nouveaux iMac, un MacBook Pro 14 pouces entrée de gamme, des MacBook Pro haut de gamme 14 pouces et 16 pouces et des Mac mini, tous équipés de puces M4. Mais les plans de l’entreprise pourraient changer.



Apple prévoit ensuite de lancer davantage de Mac M4 tout au long de 2025. Cela comprend des mises à jour des MacBook Air 13 et 15 pouces d'ici le printemps, du Mac Studio vers le milieu de l'année et du Mac Pro plus tard en 2025.

Un Mac Pro avec 512 Go de RAM

L'ordinateur de bureau Apple le plus haut de gamme, le Mac Pro, devrait recevoir la nouvelle puce Hidra. Le Mac Pro reste le modèle le moins vendu de la gamme d’ordinateurs de la société, mais il dispose d’une base de fans qui se font entendre. Après que certains clients se soient plaints des spécifications des puces internes d’Apple, la société envisage de renforcer cette machine l’année prochaine.

seulement

Pour rappel, Apple a lancé les M3, M3 Pro et M3 Max en octobre dernier avec la nouvelle gamme de MacBook Pro.Le fameux leaker Mark Gurman de Bloomberg ne risque donc pas grand chose en affirmant ce soir qu'Apple renouvellera entièrement sa gamme de Mac en leur offrant une puce M4 entre fin 2024 et début 2025., évoquant le nom de code Donan pour la puce M4 de base destinée aux MacBook Air, MacBook Pro d'entrée de gamme, iMac et Mac mini, Brava pour les MacBook Pro milieu et haut de gamme et le Mac Studio d'entrée de gamme et Hidra pour le Mac Pro et le Mac Studio le plus musclé.Il semblerait qu'Apple considère encore le cas du Mac Studio,. Les puces Apple Silicon M4 seraient toujours gravées en 3nm par TSMC mais avec un processus N3P optimisé par rapport au N3B des M3, permettant d'améliorer les performances et la consommation.Mark Gurman ajoute que, le tout en se concentrant sur les capacités en IA de sa nouvelle génération d'Apple Silicon afin d'accompagner au mieux ses efforts et les nouveautés de ses prochains systèmes.Enfin, le Mac Pro qui embarquera donc uniquement des puces M4 Hidra pourrait enfin se distinguer du reste de la gamme, contre192 Go actuellement. Cette nouvelle génération de puces M4 pourrait également permettre à Apple d'apporter une réponse aux progrès de la concurrence, notamment à l'enthousiasmant Snapdragon X Elite de Qualcomm. En effet, ce dernier et les progrès de Windows pourraient permettre d'enfin proposer des PC ARM réellement convaincants dasn un avenir très proche. Gageons que nous devrions avoir un aperçu de ce que nous réservent ces prochaines machines à la WWDC 2024 qui se tiendra le 10 juin prochain.