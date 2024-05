En 10 ans, combien de pages web sont déjà inaccessibles ? (indice : c'est énorme)

38% des pages créées il y a 10 ans sont mortes...

Selon cette étude,Environ 38 % des pages Web créées en 2013- ne sont plus disponibles aujourd’hui, contre 8 % de celles créées en 2023. Pour les pages datant de 2021, environ une sur cinq n’était plus accessible à peine deux ans plus tard.: 16 % des pages sont inaccessibles mais proviennent d'un site toujours fonctionnel (mais le lien est mort), 9 % restants sont inaccessibles car l’intégralité du site n’est plus fonctionnel.Pour obtenir les résultats, précisons que les chercheurs ont utilisé une méthode par échantillonnage aléatoire, se basant sur un peu moins d'un million de pages Web provenant des archives de Common Crawl (soit environ 90 000 pages par an).. À noter que la taille des sites d’information -avec un niveau de trafic élevé- n’a que peu d’incidence sur la conservation ou non des pages web. Du côté de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, 54% des pages contiennent au moins un lien mort dans la sectionDe plus, l’étude s’est également penchée sur les réseaux sociaux -et sur X plus particulièrement- depuis le printemps 2023.Dans 60 % de ces cas, le compte qui avait initialement publié le tweet a été rendu privé, suspendu ou entièrement supprimé. Dans les 40 % restants, le titulaire du compte a supprimé le tweet, mais le compte lui-même existe toujours.