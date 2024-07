Pas de filtre anti-arnaques pour les JO de Paris !

Retardé à nouveau...

Le projet de loi visant à(qui comprend le fameux filtre anti-arnaques) rencontre un nouveau retard. Au départ, il devait rentrer en application avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 (soit avant vendredi), mais on apprend qu'La Direction Générale des Entreprises avait lancé une consultation pour évaluer le coût du filtre, avec une estimation finale de 9 millions d’euros, contre 1,115 million d’euros initialement prévus. Le Groupement d’Intérêt Public Action contre la Cybermalveillance -qui est en charge du projet- a donc proposé une offre de 7,2 millions d’euros, que la DGE a tenté de négocié à 5,9 millions d’euros, avant de déclarer la procédure sans suite... Faute de ressources suffisantes, le projet est donc suspendu (et un peu compromis).En mai 2023 , a présenté le futur texte qui permettraRappelons que les principales dispositions ont déjà été validées par le Conseil d'État, et viennent en substance, à savoir le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) . Ces deux textes entendent -au niveau européen- réguler et mettre fin aux abus des plateformes en matière de concurrence et de protection des droits des consommateurs. Il ne s'agit donc pas d'une spécificité française.Face à la très forte progression de l’insécurité numérique , le gouvernement(difficile de passer à côté des messages sur internet ou à la TV / radio). Il s'agit d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : le fameuxadressant un message d'avertissement à toute personne qui s'apprête à cliquer sur un site identifié comme. Le but est ici de protégerEn pratique, la mesure -comme toutes les autres d'ailleurs- sera assez. A priori, elle reposera sur(élaborée via des institutions certifiées, la police ou la gendarmerie...) ainsi que sur. Il s'agit également de respecter une autre échéance, celle des Jeux Olympiques de Paris en 2024.. En pratique, le juge pourra demander à un réseau socialConcernant la protection des mineurs face au porno, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) se verra octroyerpar les opérateurs télécom et lequi ne bloquent pas l'accès aux mineurs. Il reste à savoircette vérification de l'âge...Enfin,Sont particulièrement visés les sites de streaming non européens Odysee ou Rumble, qui ont diffusé les chaînes pro-russe Russia Today et Sputnik après l'invasion de l'Ukraine. Une fois passées certaines évidences, d'autres pourraient craindredes sites de propagande et des critères retenus...Ces dernières comptent toutes plus de 45 millions d'utilisateurs actifs au sein de l'UE. Les entreprises techs avaient d'ailleurs jusqu'au 17 février 2023 pour déclarer à titre volontaire leur nombre d'utilisateurs mensuel dans l'Union européenne !Ces dernières seront donc placées sous la surveillance de la Commission européenne et soumises à des règles renforcées. On trouve notamment