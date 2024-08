Toutes les nouveautés de l'app Notes sur l'iPhone et l'iPad

Math Notes

. Cette dernière va permettre. Et ces dernières seront automatiquement accessibles dans l’app Notes, au sein du nouveau dossier éponyme.Apple précise de plus que l'on va pouvoiren classe, ou bien lors du calcul d'un budget. Enfin, avec une, les utilisateurs peuventd'un simple toucher, et même ajouter plusieurs équations sur un même graphique.Notons queIl suffit en effet d'écrire les équations à la main et d'ajouter un signe égal pour que l'application Notes les résolve -y compris les conversions d'unités.Dans l'application Dictaphone d'Apple, il est possible. Attention cette fonction est limitée à iOS 18.1 ou iPadOS 18.1 (la bêta 1 pour le moment). Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir récupéré les fonctions IA mais il faut tout de mêmesur English (US) qui est la seule reconnue pour le moment.Il faut alors enregistrer -ou ouvrir un fichier existant (en anglais US). N'oubliez pas de prendre votre plus belle voix et de! On pourra ensuite appuyer sur l'icône petite bulle -la même que pour afficher les paroles dans Apple Music- pour voir la retranscription.Les fichiers compatibles avec cette fonction afficherontdans la colonne de gauche, juste à côté de la durée. Les autres en seront démunis.Pour cela, il faut au moins qu'un des interlocuteurs possède iOS 18.1 (appelant ou appelé peu importe), il n'est en effet pas besoin que son correspondant l'ait pour l'utiliser.Lors d'un appel, on trouve désormais un petit bouton en haut à gauche. On peut cliquer dessus pour commencer à enregistrer (Cupertino a glissé un compte à rebours de 1 à 3), les participants sontque l'Appel est enregistré via un message vocal. N'oublions pas qu'en France, il est interdit de procéder à l'enregistrement d'une personne à son insu ( voir les infractions en matière d'atteinte à la vie privée - Articles 226-1 à 226-7 du Code pénal ).-pour l'instant ça ne marche pas en français. A la fin de l'appel, Apple Intelligence va générer, afin que vous puissiez revenir sur ce qui était important en un coup d'œil. Cette fonction -vraiment très pratique dans les millieux professionnels, même si un peu intrusive- se trouve dans certains logiciels de visioconférence via des services supplémentaires payants comme sur Teams.Après des années en noir, Apple ajoute donc cinq couleurs :. Ces dernières peuvent être ajoutées via l'interface de mise en forme en bas de l'écran. Pour la faire sortir, ill suffit d'appuyer sur le boutonpour accéder aux options de couleur lorsqu'un mot ou une phrase est sélectionné.Plusieurs couleurs peuvent être utilisées pour la même phrase, et les couleurs peuvent être utilisées pour les titres et les sous-titres, et même combinées avec une mise en forme de texte,En appuyant dessus, il est possible de joindre un contenu à partir de l'application Fichiers, ce qui va faciliter l'ajout de documents à une note. Vous pouvez également l'utiliser pour, ce qui est une autre nouvelle fonctionnalité.Grâce à de tout nouveaux Outils d’écriture des prochains systèmes, les utilisateurs peuvent réécrire, réviser et résumer du texte sur la plupart des supports, notamment dans Mail, Notes, Pages et des apps tierces.Notons qu'il s'agit d'une, Apple ayant décidé de décaler les autres fonctions ultérieurement pour des questions de législation. Outils d'écriture permettra d'. En revanche, il ne générera pas de texte à partir de zéro pour vous, mais il peut relire, vous aider à réécrire pour correspondre à un ton spécifique et créer des résumés.On peut désormais voir les notes récentes et les récupérer rapidement sans passer par la page d'accueil (où elles s'affichent par ordre chronologique).On trouve aussi une bascule pour les Math Notes pour choisir entre les résultats suggérés et les résultats qui sont automatiquement insérés lorsqu'un signe égal est tapé, ou encore pour désactiver la fonctionnalité.Dans iOS 18, vous pouveznotamment en y ajoutant une option pour ouvrir l'application Notes. Plutôt pratique si on a besoin de noter rapidement une idée pour plus tard, et si on a rangé son application dans un lointain sous dossier.