Quelles nouveautés pour iOS 18 bêta 4 ?

Du rififi dans les icônes

Fond d'écran CarPlay

Autres nouveautés

Control Menu

Retrouvez les nouveautés d'iOS 18 en vidéo

Dans la dernière bêta, davantage d'apps d'éditeurs tiers disposaient d'une icône adaptée en mode sombre, mais ces dernières affichaient encore quelques bugs.avec les paramètres éponymes de l'iPhone en option automatique.Apple a modifié l'icône de l'application Bourse (attention c'est subtil : la ligne du graphique est plus marquée, le fond plus foncé et le dégradé du dessous disparait...).-mode sombre et clair- pour CarPlay pour les harmoniser avec ceux de l'iPhone.a été rajoutée pour les réglages Bluetooth mais elle n'est pas encore opérationnelle. Pour rappel, pour y accéder, il faut faire un appui prolongé sur le centre de contrôle de l'écran verrouillé et faire son choix parmi les nombreuses configurations disponibles.Dans l'application, un nouveau bouton apparait dénommé, qui va modifier la présentation du menu.On trouve en effet une option iCloud dans le bloc réservé à l'App Store, au Game Center et au Wallet. Notons que les paramètres iCloud sont toujours accessibles en passant par son compte Apple (tout en faut) et en choisissant iCloud.Plutôt que de montrer une icône d'un œil avec une ligne à travers, les carrés des applications sont maintenant grisés, ce qui le rend encore moins visible.