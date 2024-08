Lumière sur le futur ! Que dévoilera Apple, le 9 septembre ?

Lumière vers le futur

Lumière sur le futur !

It's Glowing

Lumière sur le Futur

RDV le 9 septembre

Join us in person for a special Apple Event

special

special events

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

Contrevenant à toutes ses habitudes, c'est en effet un lundi que sera dévoilé son nouveau bébé. Il faut dire que le 10 septembre -la date la plus probable- tombait le même jour que le premier débat des Présidentielles américaines, ce qui risquait fortement de prendre le dessus en terme de retombées médiatiques.Cette édition 2024 porte le nom deen français). Sur la version animée, on peut y voir leSur l'interprétation de ce choix, il est évident que l'on retrouve(ce sont les trois mêmes coloris) qui devrait booster l 'iPhone 16 et le faire basculer dans le monde de l'Intelligence Artificielle, telle une lumière au bout du tunnel.Apple Intelligence ne pourra pas être disponible dès le lancement de l'iPhone 16, car il a été officiellement reporté à iOS 18.1 en octobre - et ce pour les Etats-Unis ! En effet,La firme a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA pour la première, avec les lois locales pour la seconde. Néanmoins,Des fonctionnalités telles que les outils d'écriture, les résumés de notification et la nouvelle interface Siri seront disponibles à ce moment-là, bien que des fonctionnalités plus avancées telles que l'intégration Image Playground, Genmoji et ChatGPT ne seront pas disponiblesDans tous les cas, l'Intelligence Artificielle sera bien au cœur de la keynote Apple ! Sur X, Mark Gurman évoque des formations IA à destination des employés du retail et il s'attend à ce que ce soit un élément clé de l'argumentaire de vente de l'iPhone 16 (ou à défaut des iPhone 15 Pro et Pro Max ). Certains analystes ont prédit que, il n'est donc pas nécessairement surprenant qu'Apple envisage de présenter les fonctionnalités aux utilisateurs en magasin.Il avait noté toutefois que, la firme les tenant plutôt un dimanche qu'un jour de semaine (). Maintenant que l'on connaît la date de la keynote, cela peut l'expliquer.Depuis la pandémie de Covid-19, la keynote était. Pour 2024, plusieurs rumeurs semblait indiquer un possible retour au présentiel.Cette hypothèse pourrait être confirmée par(retrouvez-nous en personne pour un Évènement Spécial Apple). Mais là encore il ne convient pas d'accorder trop d'importance à l'emploi du mot. En effet, en VO, toutes les présentations produits d'Apple sont desLa dernière hypothèse est que -s'agissant d'un carton d'invitation- Apple propose à certains journalistes et développeurs triés sur le volet de se rendre à l'Apple Park, et ce,...Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.