DxO PhotoLab 8, l’IA au cœur de cette nouvelle version

Un nouveau moteur d’intelligence artificielle pour des corrections automatiques

Des améliorations sur l’interface utilisateur

De nouvelles fonctionnalités créatives

Compatibilité et performances améliorées

Un accent sur la qualité de l’image

Parmi les nouveautés phares de cette version,. Ce système, basé sur l’apprentissage profond, permet d’analyser et de corriger les photos de manière quasi instantanée, tout en préservant la qualité de l’image originale. Selon les développeurs, cette technologie est particulièrement efficace pour ajuster l’exposition, le contraste et la balance des couleurs, des tâches souvent chronophages pour les photographes.La nouvelle version de DxO PhotoLab se distingue aussi par une. Voulue plus intuitive et moderne, elle vise à faciliter la navigation pour les utilisateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés. DxO a pris en compte les retours de sa communauté et a simplifié plusieurs outils tout en rendant l’accès aux fonctionnalités avancées plus fluide. L’interface a également été optimisée pour les écrans haute résolution, une demande récurrente des utilisateurs de longue date.DxO PhotoLab 8 introduit également plusieurs outils créatifs. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à une palette élargie de filtres et d’effets pour transformer leurs clichés. Parmi ces nouveaux outils,, permettant de recréer l’aspect des anciennes photographies argentiques. Cette fonctionnalité vise à séduire les amateurs de vintage, tout en offrant des options de personnalisation avancées.DxO assure que cette nouvelle version du logiciel est parfaitement optimisée pour les machines modernes, offrant des performances accrues sur de traitement et de rendu., particulièrement prisés des photographes professionnels. Notez aussi qu’une meilleure intégration avec les logiciels tiers, tels que Lightroom et Photoshop, est de la partie pour simplifier le flux de travail des utilisateurs. On ne manquera pas de tester cela avec intérêt.Fidèle à sa réputation, DxO continue de mettre l’accent sur la qualité de l’image. Le logiciel est toujours doté de la technologie exclusive DxO Optics,tels que les distorsions ou les aberrations chromatiques. Avec la version 8, ces corrections sont encore plus précises et peuvent être appliquées à un plus grand nombre de caméras et d’objectifs. DxO veut rester une référence pour ceux qui recherchent un traitement d’image de haute précision.DxO PhotoLab 8, disponible dès aujourd’hui au prix 229€ (109€ si vous mettez à jour depuis la V6 ou V7, se présente donc comme, autant pour les amateurs que pour les professionnels. Avec ses nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, une interface repensée, et des performances globales améliorées.D’ailleurs, dites-nous :? Si vous êtes utilisateur de DxO PhotoLab, nous serions très curieux d’avoir vos retours, qui pourraient aussi intéresser tous les photographes qui hésitent à tester cette solution !