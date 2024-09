L'ex-designer d'Apple, Jony Ive, s'amuse avec son logo et son site web

Montgomery Ive

Un projet IA confirmé

Mais un projet bien flou...

nouveau produit pour l'ère de l'IA

de la façon dont l'IA générative permettrait de créer un nouvel appareil informatique, parce que la technologie pourrait faire plus pour les utilisateurs que les logiciels traditionnels

Son choix s'est porté sur unours du nom de Montgomery. On retrouve bien làSur la page d’accueil du site, le nom LoveFrom s’écrit en lettres noires, puis une virgule s’amuse à rebondir avant de s’immobiliser. D’une jolie démarche débonnaire,(avec un petit effet sur chaque lettre), avant de disparaitre tout à gauche de l’écran. Notons que la présentation a été faite sur X, par Mike Matas le designer de LoveFrom :On pourra y remarquer. On pourra sans doute en repérer quelques-unes sur la page d'accueil. En effet, à chaque mise à jour de la page, l'animation change subtilement, même si le principe reste le même.. En effet, mettant fin à plusieurs rumeurs ces derniers mois, ce dernier a confirmé travailler avec Sam Altman (le CEO d'Open AI / ChatGPT, faut-il le rappeler) sur un projet en lien avec l'Intelligence Artificielle.Dans un, l'ex-designer d'Apple, devenu indépendant, a en effet confirmé sa collaboration avec Sam Altman, faisant suite à de nombreuses sollicitations sur de grands projets : Ferrari AirBnb , le Roi Charles III Il n'y a pas beaucoup de détails sur le projet. On apprend ainsi qu'il a rencontré Altman par l'intermédiaire de Brian Chesky, CEO d'Airbnb. La publication apporte égalementd'ici la fin de l'année, mais ne fait aucune mention de Masayoshi Son, le PDG de SoftBank qui aurait également investi 1 milliard de dollars dans le projet l'année dernière.. LoveFrom, la société d'Ive, est bien à la conception de ce projet. Celui-ci occuperait actuellement dix personnes, dont, deux personnes clés qui ont travaillé avec Jony Ive sur l'iPhone. L'équipe travaillerait dans un(à peu près 3000 mètres carrés), qui fait partie d'un ensemble que Jony Ive a acquis pour 90 millions de dollars (quand on vous dit des détails pour noyer le poisson). La publication affirme que les deux hommes auraient discuté. Quelque chose de révolutionnaire ?