iOS 18.0.1 / iPadOS 18.0.1 en approche ! L’iPad Pro M4 va-t-il être sauvé ?

Cette mise à jour inclura probablement (on l’espère). Elle interviendrait deux semaines et demie après la sortie d'iOS 18 et iPadOS 18. D’après nos confrères américains qui analysent les versions des appareils accédant à certains sites, les premiers tests d'iOS 18.0.1 ne seraient apparus qu'au cours des deux derniers jours.Cette année n'a pas fait exception avec des plantages à répétition de Messages, des soucis de réactivité au niveau de l'écran tactile. De son côté, MacOS Sequoia ne semble pas s'en sortir indemne ! De quoi refroidir les utilisateurs et les inciter à attendre, surtout qu'il n'y pas de fonctions d'IA dans ces versions!(le seul produit avoir cette puce !). Tant et si bien que Cupertino a suspendu en catastrophe le déploiement de la mise au bout de 24 heures et n'a pas encore déployé de nouvelle version pour les utilisateurs de la tablette.Apparemment, certains avaient déjà remonté des. Mais ces derniers seraient devenus plus problématiques avec la version finale, sans que l’on sache pourquoi, ni que l’on connaisse le nombre de personnes touchées.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...