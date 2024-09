Sequoia, iOS 18, iPadOS : au secours, j’ai des bugs ! Et vous ?

Moi à chaque fois que je découvre un nouveau bug sur macOS Sequoia

Mon iPhone n’est pas en reste avec iOS 18, où je rencontre un autre bug contrariant :. Ce n’est pas un problème critique, mais cela rend l’expérience utilisateur pénible à chaque message reçu. Et apparemment, je ne suis pas le seul à rencontrer des soucis avec cette vague de mises à jour.En parlant de bugs, on vous l'a dit, La mise à jour d’iPadOS 18 a été retirée pour ce modèle après que plusieurs utilisateurs ont signalé que leur appareil était complètement bloqué, incapable de redémarrer après l’installation. Ce genre de bug critique peut transformer une simple mise à jour en véritable cauchemar pour certains.À la rédaction,, utilisée pour gérer nos souris Logitech . Difficile dans ce cas de savoir si le problème vient d'Apple ou de Logitech, comme souvent quand un bug est spécifique à l'utilisation d'un seul logiciel.Ces problèmes illustrent bien la réalité des premières versions des mises à jour logicielles majeures.. Cela pousse certains à adopter une approche prudente en retardant l’installation des mises à jour jusqu’à ce que les premières corrections soient disponibles . Ces correctifs permettent souvent de stabiliser le système après les retours en masse du grand public.Pourtant,grâce à ces phases de bêta tests. Mais il reste toujours des zones d’ombre, comme le montre le cas du plantage de certains iPad Pro M4 avec iPadOS 18 évoqué plus haut.Alors, on en arrive à la question la plus importante : qu’en est-il de votre côté ?Partagez vos expériences dans les commentaires, on est curieux de savoir si vous avez vécu les mêmes déboires !