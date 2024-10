États-Unis : un candidat crée un chatbot IA pour remplacer un opposant refusant un débat

DonBot

Un chatbot IA pour pallier un débat refusé

DonBot

Cette photo n'est pas générée par IA, et pourtant c'est bien l'IA qui va répondre à la place de Don Beyer

Une initiative controversée

DonBot

Un débat organisé malgré les absences

DonBot

(Le seul vrai Donbot, j'espère que vous avez la rèf)

Encore plus d’IA en politique ?

DonBot

Le challenger indépendant Bentley Hensel, frustré par l’absence de Don Beyer, député démocrate de Virginie, lors des débats électoraux, a donc décidé de prendre les choses en main. À l’aide de l’IA, il a créé, un chatbot capable de simuler les réponses de Beyer, basé sur les déclarations publiques et les informations disponibles sur ses politiques., à défaut de la participation réelle de l’opposant. Hensel espère, par cette astuce, offrir aux électeurs une alternative, malgré le refus de Beyer de se confronter directement à lui. On ne va pas se mentir, l’idée est aussi de faire parler, et ça fonctionne.Si le concept deest innovant, il suscite forcément des débats sur l’éthique de l’utilisation de l’ IA dans les élections. L’équipe de campagne de Beyer a exprimé des réserves quant à l’usage de cette technologie, tout en insistant sur son rôle au Congrès pour réglementer l’intelligence artificielle et éviter les dérives, en particulier en matière de désinformation., mais seulement une version de ses opinions basées sur ses déclarations publiques. Pas tout à fait la même chose.Le débat, prévu pour le 17 octobre, se tiendra en ligne et verra Hensel débattre aux côtés d’un autre candidat indépendant, David Kennedy. Si Beyer ne se présente pas, Hensel prévoit queprendra sa place, générant des réponses basées sur les données publiques., une première dans l’histoire des élections américaines.L’utilisation demontre les possibilités croissantes de l’IA dans le domaine politique, dans ce cas-là, en matière de transparence. Mais attention, la frontière entre innovation et manipulation est fine. Si cet outil permet de pallier les absences lors des débats, il soulève également des questions sur la manière dont l’ IA pourrait influencer les perceptions des électeurs . Hensel, en revanche, y voit une opportunité d’innover et de moderniser la politique, en incitant les électeurs à exiger davantage de transparence de la part des candidats établis.