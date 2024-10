Doctolib pour les professionnels : l'IA assistant médical est disponible !

Allo docteur ?

retranscrire fidèlement l’échange entre le soignant et le patient

Une nouvelle IA pour Doctolib

Afin de créer des solutions encore mieux adaptées aux besoins (des utilisateurs) et à ceux de vos praticiens, nous souhaitons utiliser et anonymiser vos données (y compris des données de santé)

ces innovations, pour certaines basées sur de l'Intelligence Artificielle, visent à améliorer la qualité de vos soins, à simplifier les tâches administratives et cliniques des soignants, et à vous offrir une expérience plus personnalisée et intuitive.

Nous ne vendons pas les données personnelles de nos utilisateurs. La protection des données personnelles est notre priorité absolue.

Oui, vous pouvez modifier votre choix à tout moment via votre compte Doctolib (« Mes Préférences »).

En pratique, les praticiens pourront utiliser cette IA, à condition d’avoir. A partir de là, le nouvel assistant utilisera le micro de l’ordinateur pourIl remplacera ainsi le dictaphone ou certains programmes d'enregistrement existants. En effet, cette IA pourraet. A l'image de certains services déjà disponible dans les plateformes de visioconférence, l'IA va également pouvoir générer. Cette dernière sera bien évidemment vérifiée par le médecin et modifiée ou complétée le cas échéant.Pour le moment, seuls les médecins généralistes et pédiatres qui sontpeuvent utiliser cet assistant. En effet, comme toute IA, celui-ci n’a pas encore été suffisamment entraîné pour les consultations de médecins spécialisés.Il sera progressivement étendu à d’autres spécialités d’ici la fin de l’année. Les médecins disposeront d'un test pendant un mois, avant de souscrire à un abonnement mensuel deDepuis cet été, Doctolib teste aussi une autre IA. Lorsque l'on ouvre l'application Doctolib, on découvre une nouvelle page avec un, avec un choix à la clé (accepter ou refuser), mais également un lien pour en savoir davantage. Même si de nombreuses personnes cliquent machinalement pour aller au plus vite, on ne saurait que trop vous conseiller la lecture de ce genre de notification.En effet, le message indique :Dans ce document,, comme le sort des données collectées :Ou encore la possibilité de se dédire si on a cliqué trop vite :